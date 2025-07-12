У Литві на тлі скандалів падають рейтинги прем’єра і його уряду

У Литві на тлі низки скандалів падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса і очолюваного ним уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування від компанії Spinter tyrimai, які наводить Delfi.

У червні 7,5% опитаних хотіли бачити Палуцкаса на посаді прем'єр-міністра, тоді як у травні цей показник становив 11,2%.

За останній місяць знизився не тільки рейтинг прем'єр-міністра, але і частка населення, яка позитивно оцінює роботу очолюваного ним уряду.

Згідно з опитуванням, незважаючи на те, що кількість тих, хто позитивно оцінює діяльність Кабінету міністрів, залишилася незмінною (2,4%), кількість респондентів, які оцінили її "скоріше позитивно", скоротилася на 6,9 процентних пунктів.

У червні такої думки дотримувалися 20,2% опитаних порівняно з 27,1% у травні.

Збільшилася і кількість жителів, які оцінюють роботу уряду "скоріше негативно". У червні вона досягла 38% порівняно з 34,7% у травні.

Тим часом кількість тих, хто негативно відгукується про Кабінет міністрів, у червні зросла до 29% (у травні – 23,8%).

Як відомо, Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань (ССР) з'ясувати обставини, що стосуються ділових зв'язків Палуцкаса, на підставі журналістського розслідування.

В ньому йшлося, що компанія Sagerta, придбана Палуцкасом у 2013 році, працювала збитково, проте отримала понад 233 тисячі літів у вигляді позик акціонерів.

Попри той факт, що в Центрі реєстрів єдиним акціонером компанії на той час значився Палуцкас, він у своїх деклараціях про майно та інтереси приховав ці кредити.

У розслідуванні також порушується тема зв’язків Палуцкаса з компанією Uni Trading, яку представляє бізнесмен Дарюс Вільчінскас.

Ще одне журналістське розслідування щодо Палуцкаса стосувалось можливого шахрайства з кредитом – йшлося про надання пільгової позики компанії Garnis, що частково належить прем'єру, в Національному банку розвитку ILTE.

Палуцкас каже, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Тим часом головна комісія зі службової етики (VTEK) ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єра.