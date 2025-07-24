Науседа дав прем’єру два тижні на пояснення через підозри у конфлікті інтересів

Президент Литви Гітанас Науседа дав прем'єр-міністру Своєї країни – Гінтаутасу Палуцкасу – два тижні, щоб той або дав пояснення щодо зростаючого списку звинувачень, пов'язаних з його особистими фінансами та бізнесом, або ж розглянув можливість відставки.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Науседа передав це повідомлення Палуцкасу в четвер, 24 липня, після кількох тижнів повідомлень у ЗМІ.

Хоча президент Литви не має конституційних повноважень звільняти прем'єр-міністра без згоди парламенту, ультиматум, ймовірно, посилить тиск на Палуцкаса.

Остання інформація про Палуцкаса стосувалася компанії, що належить члену його сім'ї, яка отримала підтримку Європейського Союзу. За повідомленням, ця фірма нібито закуповувала товари у компанії, частково належить Палуцкасу. Прем'єр-міністр неодноразово заперечував будь-які порушення.

Палуцкас, своєю чергою, заявив, що буде шукати рішення, додавши, що "дуже серйозно розглядає всі варіанти".

Прем'єр-міністр, який назвав повідомлення проти нього "сконцентрованою атакою опонентів", заявив, що був здивований останнім повідомленням про компанію свого родича.

21 липня Науседа заявив про довіру до Палуцкаса, який в останні тижні став предметом кількох журналітських розслідувань.

Його заява пролунала після того, як журналісти дізнались, що Палуцкаса у 2010 році засудили за зловживання повноваженнями під час організації закупівель послуг зі знищення щурів.

Політика засудили до двох років позбавлення волі умовно, а також зобов'язали виплатити компенсацію збитків у розмірі близько 16,5 тисячі євро.

Перед тим журналісти розкрили підозрілі ділові звʼязки чинного премʼєра Литви, на підставі чого Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

Головна комісія зі службової етики Литви паралельно ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів у Палуцкаса.

На тлі цих скандалів у Литі падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.