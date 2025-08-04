ЗМІ: Келлог може знову відвідати Україну цього тижня

Спецпредставник президента США з питань України може знову відвідати Україну цього тижня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють Kyiv Post і "Суспільне", пише "Європейська правда".

Видання Kyiv Post дізналося від двох джерел, що "наступними днями" Кіт Келлог має найближчими днями знову прибути з візитом "у регіон" своєї відповідальності. Спілкування відбувалося ще у п'ятницю 1 серпня.

Про можливість візиту Келлога до Києва повідомило також джерело "Суспільного" у владних колах. За словами цього співрозмовника, дат перебування Кіта Келлога ще не визначили, візит на стадії обговорення.

За даними "Української правди", Келлога чекають в Україні "в кінці робочого тижня".

Келлог лише нещодавно, у середині липня, відвідував Україну.

Зазначимо, також цього тижня очікується візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Росії, він має вирушити туди 6-7 серпня.

Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.