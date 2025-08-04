СМИ: Келлог может снова посетить Украину на этой неделе
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины может снова посетить Украину на этой неделе.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщают Kyiv Post и "Суспільне", пишет "Европейская правда".
Издание Kyiv Post узнало от двух источников, что "на днях" Кит Келлог должен в ближайшие дни снова прибыть с визитом "в регион" своей ответственности. Общение происходило еще в пятницу 1 августа.
О возможности визита Келлога в Киев сообщил также источник "Суспільного" во властных кругах. По словам этого собеседника, даты пребывания Кита Келлога еще не определили, визит на стадии обсуждения.
По данным "Украинской правды", Келлога ждут в Украине "в конце рабочей недели".
Келлог только недавно, в середине июля, посещал Украину.
Отметим, также на этой неделе ожидается визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, он должен отправиться туда 6-7 августа.
Напомним, 28 июля Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресса в прекращении войны в Украине.