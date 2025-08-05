Молдовські комуністи підуть на вибори з блоком експрезидента Додона

Партія комуністів Молдови приєдналася до блоку партій, створеного довкола Партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

5 серпня лідер соціалістів Ігор Додон заявив, що їхній новостворений "Патріотичний передвиборчий блок" поповнився ще однією політсилою – Партією комуністів. Тепер у ньому сукупно чотири партії: соціалісти, комуністи, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

У зв’язку з розширенням повна назва об’єднання зміниться на "Патріотичний виборчий блок соціалістів, комуністів, серце і майбутнє Молдови".

Додон анонсував, що протягом дня партії подадуть до ЦВК документи щодо зміни складу блоку.

Нагадаємо, вихідними проросійський політичний блок, сформований довкола експрезидента Ігоря Додона офіційно зареєстрували для участі у виборах.

Водночас ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок "Перемога", контрольований олігархом-втікачем Іланом Шором, та відсторонила також окремі партії, що входять до нього.

Крім того, ЦВК за результатами перевірок заявила про численні порушення у фінансуванні та діяльності цих партій і запропонувала розпустити їх чи обмежити їхню діяльність.