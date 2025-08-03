У Молдові зареєстрували проросійський блок експрезидента Додона

У Молдові офіційно зареєстрували політичний блок, сформований довкола проросійського експрезидента Ігоря Додона, лідера "Партії соціалістів".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія Молдови 3 серпня зареєструвала як політичне об’єднання "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів" експрезидента Молдови, "Серце Молдови" і "Майбутнє Молдови".

Для участі у виборах представники блоку повинні будуть надати ЦВК повний перелік кандидатів.

Додон після підтвердження реєстрації заявив, що тепер "ніхто не завадить провести в парламент сили, що захищають суверенітет Молдови, наші традиції і права кожного".

Експрезидент Ігор Додон вже давно анонсував формування політичного блоку довкола своєї політсили, але досі його назву не розкривали.

Також стало відомо, що ЦВК виключила з переліку допущених до участі у виборах більшість партій проросійського блоку "Перемога".

Сам блок перед тим не допустили до участі у виборах, що пройдуть 28 вересня.