ЦВК Молдови пропонує розпустити партії з блоку Шора через виявлені порушення

Центральна виборча комісія Молдови після перевірок закликала розпустити три партії з проросійського блоку "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

ЦВК Молдови 5 серпня опублікувала результати перевірки фінансування п’яти партій з орбіти Шора, а також кампанії Вікторії Фуртуне, що позиціонує себе як незалежна кандидатка.

ЦВК дійшла висновку, що партії "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога" діяли скоординовано у тому числі під час президентських виборів 2024 року та референдуму щодо членства у ЄС, а їхню організаційну та фінансову роботу координував Ілан Шор.

Комісія заявила про численні порушення, як приховування витрат, використання незаконних внесків, залучення адмінресурсу, організацію поїздок прихильників коштом партій чи пов’язаних осіб, роздачу подарунків і проведення розважальних закладів, проведення мітингів, спрямованих на дестабілізацію.

У ЦВК зазначили, що за досліджений період з 1 липня до 31 жовтня 2024 року мінімальна сума витрат партій блоку "Перемога" на політичні і соціально-культурні заходи становила майже 3 млн леїв, що в рази більше, ніж встановлена законом сума.

ЦВК повідомила, що передасть матеріали до правоохоронних органів для подальших перевірок виявлених фактів.

ЦВК на підставі своїх висновків рекомендувала ініціювати розпуск партії "Шанс", матеріали щодо партій "Відродження" та "Альтернативна сила порятунку Молдови" передати до Мін’юсту для обмеження їхньої діяльності та проінформувати податкову й інші наглядові органи про можливі порушення.

Нагадаємо, перед цим Центральна виборча комісія Молдови не допустили до участі у виборах блок "Перемога" та виключила три з його партій із переліку політсил, допущених до участі у парламентських виборах 28 вересня.

Водночас проросійський політичний блок, сформований довкола експрезидента Ігоря Додона, лідера "Партії соціалістів", офіційно зареєстрували для участі у виборах.