Молдовские коммунисты пойдут на выборы с блоком экс-президента Додона

Партия коммунистов Молдовы присоединилась к блоку партий, созданного вокруг Партии социалистов экс-президента Игоря Додона.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

5 августа лидер социалистов Игорь Додон заявил, что их новосозданный "Патриотический предвыборный блок" пополнился еще одной политсилой – Партией коммунистов. Теперь в нем совокупно четыре партии: социалисты, коммунисты, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

В связи с расширением полное название объединения изменится на "Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердце и будущее Молдовы".

Додон анонсировал, что в течение дня партии подадут в ЦИК документы по изменению состава блока.

Напомним, на выходных пророссийский политический блок, сформированный вокруг экс-президента Игоря Додона официально зарегистрировали для участия в выборах.

В то же время ЦИК Молдовы не допустил к участию в выборах пророссийский блок "Победа", контролируемый беглым олигархом Иланом Шором, и отстранил также отдельные партии, входящие в него.

Кроме того, ЦИК по результатам проверок заявил о многочисленных нарушениях в финансировании и деятельности этих партий и предложил распустить их или ограничить их деятельность.