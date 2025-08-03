У Молдові виключили зі списку учасників виборів три партії проросійського блоку "Перемога"

Центральна виборча комісія Молдови виключила три політсили проросійського блоку "Перемога" з переліку партій, допущених до участі у парламентських виборах.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Центральна виборча комісія виключила з переліку партій, допущених до участі у виборах, чотири політсили – Аграрну партію Молдови, партію "Альтернативна сила порятунку Молдови", "Шанс" і "Перемога". Три останні входять до проросійського блоку "Перемога" на чолі з олігархом-втікачем Іланом Шором.

У ЦВК пояснили, що підставою стала відмова Агентства державних послуг реєструвати зміни в реєстраційній інформації цих партій у держреєстрі юридичних осіб.

Перед цим ЦВК Молдови відмовилась реєструвати блок "Перемога" для участі в парламентських виборах 28 вересня.

Нагадаємо, блок "Перемога" створили в квітні 2024 року в Москві. До складу блоку входять чотири партії: "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога". Всі вони пов'язані з Іланом Шором.

6 липня в Москві відбувся з'їзд політичного блоку "Перемога", на якому виступив Ілан Шор. Під час заходу Шор заявив, що, на його думку, "єдиний порятунок" для Молдови – це "союз" з Росією.

Проросійський експрезидент, лідер соціалістів Ігор Додон також cформував політичний блок довкола своєї партії.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"