Глава МЗС Румунії: НАТО посилить присутність в країні після скорочення контингенту США

Румунська міністерка закордонних справ Оана Цою заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та обладнання.

Заяву міністерки наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав на тлі оголошення США про скорочення чисельності військового контингенту в Румунії.

Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічне партнерство між Румунією та Сполученими Штатами.

За її словами, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності Румунії з фокусом на протиповітряну оборону.

"До кінця цього року та наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія зазнає прямої загрози", – розповіла глава МЗС.

У середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.