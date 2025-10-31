Глава МИД Румынии: НАТО усилит присутствие в стране после сокращения контингента США

Румынский министр иностранных дел Оана Цою заявила, что в ближайшее время союзники по НАТО, за исключением США, отправят в Румынию новые войска и оборудование.

Заявление министра приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал на фоне объявления США о сокращении численности военного контингента в Румынии.

Цою заверила, что это решение не ослабит стратегическое партнерство между Румынией и Соединенными Штатами.

По ее словам, сейчас обсуждаются способы дальнейшего повышения оборонной способности Румынии с фокусом на противовоздушную оборону.

"До конца этого года и в следующем году мы увидим усиление присутствия НАТО в Румынии, а особенно усиление присутствия НАТО в плане способности вмешаться, если Румыния подвергнется прямой угрозе", – рассказала глава МИД.

В среду Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том,

что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.

Руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената США – Майк Роджерс и Роджер Викер – выступили против передислокации части военного контингента в Восточной Европе.