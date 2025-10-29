У Конгресі США виступили проти передислокації американських військ з Європі

Очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Роджерса і Вікера.

Конгресмени-республіканці сказали, що "рішуче виступають проти" передислокації ротаційної бригади у Румунії та ініційованого Пентагоном процесу, "що може призвести до подальшого скорочення американських військ у Східній Європі".

Вони нагадали, що президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв не виводити американські війська з Європи.

"Президент має рацію, що розташування американських військ у Європі потрібно змінювати, оскільки НАТО бере на себе додаткове навантаження, а характер війни змінюється. Але це оновлення має бути широко скоординоване як всередині уряду США, так і з НАТО", – зазначають конгресмени.

Роджерс і Вікер також вказують, що анонсоване переозброєння Європи під тиском адміністрації Трампа потребує часу, а передчасне виведення американських військ зі східного флангу НАТО "підриває ефект стримування і створює ризик подальшої російської агресії".

"На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – підсумовують вони.

Раніше у середу Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.