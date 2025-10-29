Румунія офіційно підтвердила скорочення військового контингенту США в Європі

Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в Міноборони, Бухарест був поінформований про рішення США "змінити чисельність своїх військ в Європі".

"Міністерство національної оборони було поінформоване про скорочення частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США", – йдеться у заяві.

У відомстві поінформували, що серед елементів бригади, які припинять ротацію в Європі, є сили, призначені для Румунії, дислоковані на авіабазі ім. Михаїла Когелнічану.

"Це рішення було очікуваним, оскільки Румунія перебуває в постійному контакті зі своїм американським стратегічним партнером", – додали в Міноборони Румунії.

Там також наголосили, що зміна чисельності американських військ є "результатом нових пріоритетів" адміністрації Дональда Трампа, про які оголошували ще в лютому.

"При ухваленні рішення також був врахований той факт, що НАТО посилив свою присутність і діяльність на східному фланзі, що дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні", – зауважили в Міноборони.

Рішення США полягає в припиненні ротації в Європі бригади, яка мала підрозділи в декількох країнах НАТО. Водночас близько 1000 американських військовослужбовців залишаться розгорнутими на території Румунії.

На середу, 29 жовтня, Міністерство оборони Румунії запланувало пресконференцію з цього питання.

ЗМІ раніше повідомили, що США вирішили відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Нагадаємо, навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.