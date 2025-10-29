У США назвали скорочення свого контингенту в Європі "позитивним знаком"

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті командування.

Американські військові анонсували передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого главою Пентагону.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", – ідеться в повідомленні.

Там додали, що зміна у розміщенні військових сил США "не змінить безпекову ситуацію в Європі".

Як повідомляла "Європейська правда", 29 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.