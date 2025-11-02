У Берліні затримали підозрюваного в підготовці теракту

Німецька поліція заарештувала у Берліні чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту.

Про це повідомив представник генеральної прокуратури Spiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначається, арешт стався у суботу, 1 листопада. Представник прокуратури Берліна заявив, що чоловіка звинувачують у підготовці тяжкого злочину, який загрожує державі.

Заарештованого чоловіка в другій половині 2 листопада доставлять до суду. У чоловіка було вилучено матеріали, придатні для виготовлення вибухових пристроїв.

Речник генеральної прокуратури заявив, що арешт пов'язаний з плануванням теракту на джихадистському підгрунті.

Зазначимо, 2 жовтня стався напад біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

У зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох людей.

Пізніше британська поліція дізналась, що нападник на синагогу в Манчестері, який кваліфікували як теракт, заявив про складання присяги на вірність "Ісламській державі" (ІДІЛ).