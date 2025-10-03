У Британії повідомили деталі про чоловіка, що скоїв смертельний напад біля синагоги

Чоловік, який скоїв смертельний напад біля синагоги у Манчестері і загинув під час затримання – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

Як повідомляє Sky News, пише "Європейська правда", про це сказала міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Посадовиця повідомила, що вбитого нападника звали Джихад аль Шамі. Він родом із Сирії, він опинився у Британії у дитячому віці і отримав громадянство все ще неповнолітнім у середині 2000-х.

"На даний час це все, що про нього відомо", – додала міністерка.

Вона назвала напад біля синагоги жахливою подією і "нападом на усіх нас".

Назвали також імена загиблих членів єврейської громади, це 53-річний Адріан Долбі та 66-річний Мелвін Кравіц. У лікарнях залишаються троє поранених.

Як повідомляли, напад стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Напад розслідується як теракт.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала напад на синагогу "абсолютно жахливим" і підкреслила, що "ненависть, антисемітизм і насильство не мають місця в нашому суспільстві".