У Британії затримали шість осіб у зв’язку з терактом біля синагоги у Манчестері

У зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.

Як інформує SkyNews, пише "Європейська правда", про це повідомили у поліції Манчестера.

Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на єврейське свято Йом-Кіпур затримали шістьох осіб за підозрами у причетності, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму.

Чотирьох із шести затриманих, 30 і 32-річні чоловіків та жінок віком 46 і 61 рік, залишать під вартою на наступні 5 днів.

Ще двоє затриманих, 18-річна дівчина і 43-річний чоловік, на даний час також залишаються під вартою для збору показів. Іншої інформації про затриманих і їхній зв'язок з нападником не повідомляють.

У поліції зазначили, що продовжують "встановлювати повну картину того, що відбулося".

Як повідомляли, напад стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

За уточненими деталями нападу, чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.