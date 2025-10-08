Теракт біля синагоги в Манчестері: нападник присягнув на вірність ІДІЛ

Британська поліція дізналась, що нападник на синагогу в Манчестері 2 жовтня, який кваліфікували як теракт, заявив про складання присяги на вірність "Ісламській державі" (ІДІЛ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Thе Times.

35-річний Джихад аль-Шамі сам зателефонував в екстрені служби після нападу на синагогу й повідомив, що "вбив двох євреїв в ім'я "Ісламської держави". Незабаром після цього аль-Шамі застрелила поліція.

Саме це зізнання, про яке не повідомлялось раніше, дозволило правоохоронцям оперативно кваліфікувати напад як теракт.

Контртерористична поліція Британії наразі не змогла встановити жодного зв'язку між аль-Шамі та ІДІЛ або іншими терористичними організаціями і вважає, що він діяв як одинак.

"Ми продовжуємо розслідувати всі обставини та мотиви того, що сталося. Розслідування триває", – сказав речник поліції.

Як повідомляли, напад стався вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – вихідець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

У зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох людей.