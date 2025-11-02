В Берлине задержали подозреваемого в подготовке теракта

Немецкая полиция арестовала в Берлине мужчину, подозреваемого в планировании теракта.

Об этом сообщил представитель генеральной прокуратуры Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, арест произошел в субботу, 1 ноября. Представитель прокуратуры Берлина заявил, что мужчину обвиняют в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государству.

Арестованного мужчину во второй половине 2 ноября доставят в суд. У мужчины были изъяты материалы, пригодные для изготовления взрывных устройств.

Представитель генеральной прокуратуры заявил, что арест связан с планированием теракта на джихадистской почве.

Отметим, 2 октября произошло нападение возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре. Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шестерых человек.

Позже британская полиция узнала, что нападавший на синагогу в Манчестере, который квалифицировали как теракт, заявил о принесении присяги на верность "Исламскому государству" (ИГИЛ).