У Берліні наступного тижня відкриється перший у Європі "центр єдності" для українців

У Берліні 15 квітня почне роботу перший з низки Центрів єдності українців, створення яких Київ анонсував минулого року для підтримання зв’язку українців за кордоном з рідною країною та сприяння у поверненні додому.

Про це повідомили у Мінсоцполітики, пише "Європейська правда".

З середи 15 квітня у Берліні відкриється Центр єдності українців. Там українські громадяни зможуть отримати консультації щодо повернення в Україну і налагодження життя вдома, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.

У Центрі можна буде отримати консультації Пенсійного фонду України щодо питань, пов’язаних із пенсіями, житловими субсидіями, пільгами, страховими внесками тощо.

Також там проходитимуть регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтація та навчання у сфері цифрових технологій для дітей і дорослих, семінари та консультаційні зустрічі з питань освіти та протидії дезінформації.

Адмініструвати Центр єдності в Берліні буде ТОВ "Агенція національної єдності". Після відкриття простір працюватиме у тестовому режимі, а слідкувати за оновленнями його роботи можна на офіційній Facebook-сторінці.

До організації роботи Центру залучені низка міжнародних та українських організацій. Їхня участь забезпечує широкий спектр послуг – від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних й інтеграційних програм і заходів.

"Саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності. Ми хочемо, щоб Центр у Берліні став простором для збереження зв’язку наших громадян з Україною, а також місцем, де можна отримати перевірену інформацію для прийняття рішення про повернення додому", – сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Як відомо, Німеччина залишається на першому місці у Європі за кількістю прийнятих українських громадян, які оформили там тимчасовий захист. При цьому, з 2022 року майже пів мільйона українців поїхали з Німеччини з різних причин.

Створення "центрів єдності" анонсували навесні 2025 року у співпраці з відповідними країнами. Окрім Німеччини, першими на черзі для відкриття таких осередків тоді називали Чехію, Іспанію та Польщу.

