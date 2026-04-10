В Берлине на следующей неделе откроется первый в Европе "центр единства" для украинцев

В Берлине 15 апреля начнет работу первый из ряда Центров единства украинцев, создание которых Киев анонсировал в прошлом году для поддержания связи украинцев за рубежом с родной страной и содействия в возвращении домой.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, пишет "Европейская правда".

Со среды 15 апреля в Берлине откроется Центр единства украинцев. Там украинские граждане смогут получить консультации по возвращению в Украину и налаживанию жизни дома, а также приобщиться к образовательным и культурным мероприятиям.

В Центре можно будет получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами, страховыми взносами и тому подобное.

Также там будут проходить регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентация и обучение в сфере цифровых технологий для детей и взрослых, семинары и консультационные встречи по вопросам образования и противодействия дезинформации.

Администрировать Центр единства в Берлине будет компания "Агентство национального единства". После открытия пространство будет работать в тестовом режиме, а следить за обновлениями его работы можно на официальной Facebook-странице.

К организации работы Центра привлечены ряд международных и украинских организаций. Их участие обеспечивает широкий спектр услуг – от консультаций по возвращению и получению социальных услуг в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ и мероприятий.

"Именно Германия стала первой страной, с которой Украина подписала совместную декларацию об открытии Центра единства. Мы хотим, чтобы Центр в Берлине стал пространством для сохранения связи наших граждан с Украиной, а также местом, где можно получить проверенную информацию для принятия решения о возвращении домой", – сказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Как известно, Германия остается на первом месте в Европе по количеству принятых украинских граждан, которые оформили там временную защиту. При этом, с 2022 года почти полмиллиона украинцев уехали из Германии по разным причинам.

Создание "центров единства" анонсировали весной 2025 года в сотрудничестве с соответствующими странами. Кроме Германии, первыми на очереди для открытия таких центров тогда называли Чехию, Испанию и Польшу.

Читайте также на эту тему: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.