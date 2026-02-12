Німеччину залишили майже пів мільйона біженців з України

Із 2022 року з Німеччини виїхали понад 471 тисяча людей, які приїхали з України.

Такі дані станом на 31 січня 2026 року повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит DW у четвер, 12 лютого, передає "Європейська правда".

У відомстві також повідомили, що станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців загалом зафіксовано 1,157 мільйона осіб, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року через війну Росії проти України і яким був наданий тимчасовий захист.

Серед них – близько 484 тисяч чоловіків і близько 672 тисяч жінок, з них близько 305 тисяч осіб були неповнолітніми.

"З вищевказаного числа зареєстрованих осіб з тимчасовим захистом, 85 266 були чоловіками віком від 18 до 26 років", – наголосили у міністерстві.

Водночас у МВС ФРН зауважили, що не має даних про кількість людей з українським громадянством, які в'їхали до країни у січні 2026 року, оскільки ця група осіб може в'їжджати до Німеччини без візи і перебувати тут до 90 днів.

Також у відомстві повідомили, що не очікують у найближчому майбутньому "значного зменшення кількості біженців, які прибувають до ЄС та Німеччини" з огляду на "триваючі військові дії та постійні російські атаки. "Однак на основі цього неможливо зробити надійні прогнози або конкретні очікування уряду Німеччини", – наголосили в МВС ФРН.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року в ЄС мали тимчасовий захист 4,35 млн українців, за останній місяць року його оформили близько 24,6 тисячі осіб.

