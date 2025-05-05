Зеленський анонсував створення "хабів єдності" українців у Чехії та ще кількох країнах

Україна та Чехія підписали домовленість щодо створення у Чехії "центру єдності" для українців – вже другого центру в Європі з метою зберігати зв’язок українців за кордоном з Україною та сприяти їхньому поверненню; у планах – центри у ще кількох країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", підписання документа відбулося у прямому ефірі перед пресконференцією президента України Володимира Зеленського із прем’єром Чехії Петром Фіалою у Празі.

Документ щодо створення "центру національної єдності", або "хабу єдності" для українців у Чехії з боку України підписав міністр національної єдності Олексій Чернишов, з боку Чехії – міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

На пресконференції Володимир Зеленський зазначив, що такі центри будуть відкриватися у "багатьох країнах де є велика присутність українських громадян".

Він назвав, зокрема, Німеччину – де процес вже розпочався, Чехію, Іспанію та Польщу, а також зазначив, що ще однією такою країною може стати Велика Британія.

"Це постійна робота. Я розумію тільки, коли вона почалась – я не знаю, коли вона закінчиться, скільки нам знадобиться таких хабів, щоб не втратити зв’язок з українцями, які знаходяться за кордоном", – зазначив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у цих центрах українці зможуть отримувати юридичні консультації та "шукати собі місце" в Україні – зокрема, у питанні працевлаштування. Президент висловив сподівання, що після завершення гарячої фази війни багато українців повернуться в Україну.

Петр Фіала зі свого боку зазначив, що зараз у Чехії працюють 160 тисяч громадян України.

Перші повідомлення про плани створити такий центр у Чехії з’явились ще взимку 2025 року.

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