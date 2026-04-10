Литва висловила протест Білорусі після нового інциденту з метеокулями

Міністерство закордонних справ Литви 10 квітня висловило рішучий протест Білорусі через новий інцидент з метеокулями, які порушили литовський повітряний простір та створили загрозу цивільній авіації.

пише "Європейська правда".

У МЗС Литви нагадали, що через інцидент повітряний простір над аеропортом Вільнюса було обмежено на понад сім годин.

Міністерство також звернуло увагу на зростання потоків організованої нелегальної міграції з Білорусі. Цього року литовські правоохоронці вже зупинили 347 спроб незаконного перетину державного кордону Литви.

Литва вимагає, щоб Білорусь негайно вжила заходів для припинення систематичних порушень повітряного простору та сухопутного кордону, наголосили в МЗС.

Також у міністерстві попередили: якщо ці незаконні дії не припиняться, Литва залишає за собою право поновити обмеження руху через прикордонні пункти пропуску та застосовувати додаткові заходи для захисту свого повітряного простору, цивільної авіації та національної безпеки.

Як повідомляли, Вільнюський аеропорт призупиняв роботу до ранку п’ятниці, 10 квітня, через метеозонди.

Через подібні інциденти Литві нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких випадків литовський уряд оголосив надзвичайний стан.