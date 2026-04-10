Литва выразила протест Беларуси после нового инцидента с метеошарами

Министерство иностранных дел Литвы 10 апреля выразило решительный протест Беларуси из-за нового инцидента с метеозондами, которые нарушили литовское воздушное пространство и создали угрозу гражданской авиации.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, пишет "Европейская правда".

В МИД Литвы напомнили, что из-за инцидента воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было ограничено более чем на семь часов.

Министерство также обратило внимание на рост потоков организованной нелегальной миграции из Беларуси. В этом году литовские правоохранители уже остановили 347 попыток незаконного пересечения государственной границы Литвы.

Литва требует, чтобы Беларусь немедленно приняла меры для прекращения систематических нарушений воздушного пространства и сухопутной границы, отметили в МИД.

Также в министерстве предупредили, что если эти незаконные действия не прекратятся, Литва оставляет за собой право возобновить ограничения движения через пограничные пункты пропуска и применять дополнительные меры для защиты своего воздушного пространства, гражданской авиации и национальной безопасности.

Как сообщалось, Вильнюсский аэропорт приостанавливал работу до утра пятницы, 10 апреля, из-за метеозондов.

Из-за подобных инцидентов Литве нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких случаев литовское правительство объявило чрезвычайное положение.