Литва обмежила рух над аеропортом у Вільнюсі через повітряні кулі

У вівторок, 17 лютого, повітряний простір над аеропортом литовського Вільнюса був тимчасово обмежений через виявлення контрабандних повітряних куль.

Про це повідомив Національний центр кризового управління (NKVC), передає LRT, пише "Європейська правда".

За даними NKVC, повітряний простір був обмежений з 20:30 до 21:30, а авіакомпаніям і пілотам було видано попередження про те, що через невідомі об'єкти в повітряному просторі Литви рейси можуть бути перенаправлені на очікування або в інші аеропорти, а також можливі зміни в розкладі.

Центр зазначив, що служби стежать і аналізують рух навігаційних маркерів та забезпечують безпеку польотів.

Нагадаємо, що через кризу з метеорологічними повітряними кулями литовський уряд оголосив надзвичайний стан по всій країні наприкінці минулого року.

Нещодавно польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

А в ніч проти вівторка, 17 лютого, повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі. Також писали, що в Естонії місцевий рибалка знайшов на поверхні Чудського озера повітряну кулю з контрабандними сигаретами, яка, ймовірно, прилетіла з Білорусі.