Зеленський поговорив зі Стармером після послаблення британських санкцій проти РФ

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 07:18 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером, що відбулася того ж дня, коли Британія пом’якшила санкції проти дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що провів розмову зі Стармером та дякував за усю підтримку, яку Британія надає Україні. 

"Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", – зазначив він.

Перед цим у вечірньому зверненні президент України заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом’якшити санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

Уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення. 

