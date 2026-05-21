Зеленський поговорив зі Стармером після послаблення британських санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером, що відбулася того ж дня, коли Британія пом’якшила санкції проти дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

Зеленський зазначив, що провів розмову зі Стармером та дякував за усю підтримку, яку Британія надає Україні.

I spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, @Keir_Starmer. I am grateful for all the support the United Kingdom provides to Ukraine – our efforts to protect life. We coordinated positions on the diplomatic track regarding Russia’s war against Ukraine, and we are… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2026

"Скоординували позиції на дипломатичному треку щодо російської війни проти України – стараємось активізувати змістовну дипломатію. Домовились про майбутні контакти", – зазначив він.

Перед цим у вечірньому зверненні президент України заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом’якшити санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.

Уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.