У Британії запевняють: санкції проти Росії не послаблюються

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт заявив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовуються, а санкційна політика є "однією з найжорсткіших у світі".

Про це він сказав у середу, 20 травня, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Консервативна партія Британії попросила Браянта прокоментувати новину про те, що уряд країни застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

У відповідь на це, британський міністр заявив, що санкції країни проти Росії – є "найжорсткішим режимом санкцій у світі".

"Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був учора чи минулого тижня. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії ми відсьогодні вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо", – сказав він.

Браянт зазначив, що Британія, як і інші країни, впроваджує ці санкції поступово, тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, країна видала "цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити продовження імпорту дизельного та авіаційного палива".

"Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою", – додав британський міністр.

Зазначимо, лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох розкритикувала прем’єр-міністра Кіра Стармера за впровадження винятку із санкцій проти Росії.

Нагадаємо, у 18 травня Сполучені Штати оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Це рішення розкритикували європейські союзники Вашингтона, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.