У Британії перепросили за "незграбне" рішення щодо санкцій проти РФ

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії.

Про це він заявив під час виступу перед парламентом, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Браянт заявив, що цей крок, який став наслідком аналогічного рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа, був зроблений "незграбно" і що ліцензія буде призупинена найближчим часом.

"Ми вчинили незграбно, і це повністю моя провина, і я прошу вибачення: ми в підсумку створили неправильне враження про те, що ми намагаємося зробити", – сказав він.

Британські посадовці заявили агентству, що цей крок послаблює аргументи уряду на користь того, щоб союзники з "Групи семи" зберегли та посилили санкції проти Росії.

Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення та заявив, що ці ліцензії є "тимчасовими та цільовими". Він зазначав, що Британія буде їх "регулярно та неодноразово переглядати". Міністр пояснив таке рішення ситуацією на Близькому Сході.

Зазначимо, лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох розкритикувала прем’єр-міністра Кіра Стармера.