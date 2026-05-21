Зеленский поговорил со Стармером после ослабления британских санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьером Великобритании Киром Стармером, состоявшемся в тот же день, когда Великобритания смягчила санкции против дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что провел разговор со Стармером и благодарил за всю поддержку, которую Великобритания оказывает Украине.

I spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, @Keir_Starmer. I am grateful for all the support the United Kingdom provides to Ukraine – our efforts to protect life. We coordinated positions on the diplomatic track regarding Russia’s war against Ukraine, and we are… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2026

"Скоординировали позиции на дипломатическом треке относительно российской войны против Украины – стараемся активизировать содержательную дипломатию. Договорились о будущих контактах", – отметил он.

Перед этим в вечернем обращении президент Украины заявил, что Киев передал свои сигналы Лондону относительно решения британского правительства смягчить санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.

Правительство Соединенного Королевства 20 мая применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти в третьих странах.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант извинился за решение о смягчении санкций против России. В этот же день ранее Брайант пытался оправдать такое решение.