Британія послабила нафтові санкції проти Росії на тлі зростання цін

Уряд Великої Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виняток із санкцій набуває чинності в середу та відображає посилену стурбованість щодо поставок певних видів палива через блокаду Ормузької протоки від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Зазначається, що ліцензія дозволяє імпорт на невизначений термін і буде періодично переглядатися британським урядом.

Велика Британія заборонила імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з російської сирої нафти, у жовтні минулого року, намагаючись посилити фінансовий тиск на Москву.

Про це рішення стало відомо після того, як Сполучені Штати у понеділок оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.