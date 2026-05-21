У Латвії третій день поспіль оголосили повітряну тривогу у східних районах

У Латвії близько 11 години ранку у четвер знову оголосили повітряну тривогу для трьох районів, що межують з Росією і Білоруссю.

Про це повідомили на сторінці Збройних сил, пише "Європейська правда".

Латвійська армія близько 10:45 попередила про можливість загрози з повітря для Лудзенського, Краславського та Резекнеського районів.

Мешканцям цих районів радять перечекати у безпечній кімнаті "за двома стінами", а у разі спостереження підозрілого об’єкта повідомляти про нього на номер 112.

"Разом із союзниками у НАТО ми постійно моніторимо повітряний простір, щоб бути спроможними негайно відреагувати на будь-яку загрозу. Ми посилили спроможності ППО уздовж східного кордону, залучивши додаткові підрозділи. Доки триває агресія Росії проти України – можуть повторюватися інциденти, коли іноземні безпілотники залітають або наближаються до повітряного простору Латвії", – додають у заяві.

LSM повідомляє, що у повітря підняли патрульні винищувачі НАТО.

Це вже третій день поспіль, коли для цих прикордонних регіонів оголошують попередження про можливу загрозу. Після тривоги у середу про порушення повітряного простору Латвії не повідомляли.

У Литві тим часом тривають пошуки безпілотника, який 20 травня спричинив першу серйозну повітряну тривогу і після того зник з радарів.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

19 травня винищувач НАТО в Естонії вперше збив ударний дрон, який став причиною повітряної тривоги.