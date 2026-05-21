В Латвии третий день подряд объявили воздушную тревогу в восточных районах

Новости — Четверг, 21 мая 2026, 11:46 — Мария Емец

В Латвии около 11 часов утра в четверг снова объявили воздушную тревогу для трех районов, граничащих с Россией и Беларусью.

Об этом сообщили на странице Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Латвийская армия около 10:45 предупредила о возможности угрозы с воздуха для Лудзенского, Краславского и Резекнеского районов.

Жителям этих районов советуют переждать в безопасной комнате "за двумя стенами", а в случае наблюдения подозрительного объекта сообщать о нем на номер 112.

"Вместе с союзниками в НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы быть способными немедленно отреагировать на любую угрозу. Мы усилили способности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины – могут повторяться инциденты, когда иностранные беспилотники залетают или приближаются к воздушному пространству Латвии", – добавляют в заявлении.

LSM сообщает, что в воздух подняли патрульные истребители НАТО.

Это уже третий день подряд, когда для этих приграничных регионов объявляют предупреждение о возможной угрозе. После тревоги в среду о нарушении воздушного пространства Латвии не сообщали.

В Литве тем временем продолжаются поиски беспилотника, который 20 мая вызвал первую серьезную воздушную тревогу и после того исчез с радаров.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

19 мая патрулирующий истребитель НАТО в Эстонии впервые сбил ударный дрон, который стал причиной воздушной тревоги.

