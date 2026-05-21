В Латвии третий день подряд объявили воздушную тревогу в восточных районах

В Латвии около 11 часов утра в четверг снова объявили воздушную тревогу для трех районов, граничащих с Россией и Беларусью.

Об этом сообщили на странице Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Латвийская армия около 10:45 предупредила о возможности угрозы с воздуха для Лудзенского, Краславского и Резекнеского районов.

❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.



Informējam, ka iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados.



Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējam gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu.… – NBS (@Latvijas_armija) May 21, 2026

Жителям этих районов советуют переждать в безопасной комнате "за двумя стенами", а в случае наблюдения подозрительного объекта сообщать о нем на номер 112.

"Вместе с союзниками в НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы быть способными немедленно отреагировать на любую угрозу. Мы усилили способности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины – могут повторяться инциденты, когда иностранные беспилотники залетают или приближаются к воздушному пространству Латвии", – добавляют в заявлении.

LSM сообщает, что в воздух подняли патрульные истребители НАТО.

Это уже третий день подряд, когда для этих приграничных регионов объявляют предупреждение о возможной угрозе. После тревоги в среду о нарушении воздушного пространства Латвии не сообщали.

В Литве тем временем продолжаются поиски беспилотника, который 20 мая вызвал первую серьезную воздушную тревогу и после того исчез с радаров.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

19 мая патрулирующий истребитель НАТО в Эстонии впервые сбил ударный дрон, который стал причиной воздушной тревоги.