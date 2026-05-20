Прем’єрка Литви: укриття в країні працюватимуть цілодобово

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Засідання Комісії з питань національної безпеки Литви відбулося у середу, 20 травня, на тлі збільшення кількості інцидентів із порушенням безпілотниками повітряного простору країни.

Ругінене заявила, що оцінює події, функціонування системи та координацію дій інституцій. За її словами, цього дня система оповіщення спрацювала належним чином: мешканці отримали попередження вчасно, на відміну від неділі, 17 травня, коли в Утенському районі було виявлено дрон з вибухівкою.

Вона наголосила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу своїх укриттів.

"Я дуже хочу перепросити перед мешканцями; ми вирішили, що нам потрібно інформувати мешканців частіше, навіть якщо загроза виявиться лише уявною", – сказала вона.

Також Ругінене додала, що до кінця літа всі радари, які будуть виявляти загрозу, будуть підключені до єдиної системи.

Зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.

Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.

Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.