У Литві тривають пошуки безпілотника, який міг впасти на території країни 

У Литві вранці у четвер продовжилися пошуки безпілотника, який став причиною першої серйозної повітряної тривоги в країні та згодом зник з радарів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Вранці 21 травня литовські військові продовжили пошуки невідомого безпілотника, який у середу нібито залетів на територію Литви, а згодом зник з радарів. Вночі їх призупиняли.

Командувач збройних сил Раймундас Вайкшнорас зазначив, що до пошуків залучать "додаткові спроможності", у тому числі гелікоптер.

"Свідчення від людей, особливо відео, якщо вони у когось є – дуже важливі для нас… щоб спробувати встановити можливе місце падіння", – зазначив він.

Командувач повітряних сил у середу розповів, що литовці першими ініціювали контакт з білоруською стороною, побачивши на радарах ознаки наближення БпЛА – спершу інформацію не підтверджували. Далі вже Білорусь повідомила, що справді фіксується об’єкт, що рухається у бік литовського кордону.

Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Вільмантас Віткаускас розповів, що, за наявними даними, БпЛА перетнув кордон країни о 9:40, а зник з радарів близько 11:09 в районі містечка Меркіне на півдні.

Теоретично безпілотник міг вилетіти назад у бік Білорусі, або ж він впав непоміченим десь на території Литви – жодних свідчень про це досі не надходило.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили "червону" повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії з питань національної безпеки заявила, що відтепер муніципалітети будуть зобов’язані забезпечувати цілодобову роботу укриттів.

Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.