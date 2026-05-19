В Естонії вперше збили дрон, найімовірніше український

В Естонії збили з винищувача, ймовірно, "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонська редакція Delfi, цитуючи міністра оборони Ханно Певкура.

Певкур повідомив, що безпілотник, який залетів у повітряний простір Естонії, збили патрулюючі над країнами Балтії винищувачі над озером Виртс'ярв – у центрально-південній частині країни, на півдорозі між її східним кордоном з РФ та узбережжям Ризької затоки. Це приблизно за 80 км від кордону з Росією.

"Це перший випадок, коли ми самостійно збили безпілотник", – заявив міністр оборони.

Він зазначив, що, скоріш за все, йдеться про український БпЛА, який заблукав на шляху до цілей на території Росії.

Повітряну тривогу, оголошену о 12:00, поки не скасовували.

У цей же час повітряну тривогу оголосили у чотирьох регіонах Латвії, припускають, що на територію країни залетів один БпЛА.

Вихідними на північному сході Литви знайшли безпілотник, попередньо – український ударний дрон – що впав неподалік будинків без детонації. Стало відомо, що прикордонники зафіксували його, але тоді не змогли точно встановити тип апарата; після того його "загубили".

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.