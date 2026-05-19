Укр Рус Eng

В Естонії вперше збили дрон, найімовірніше український

Новини — Вівторок, 19 травня 2026, 12:56 — Марія Ємець

В Естонії збили з винищувача, ймовірно, "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонська редакція Delfi, цитуючи міністра оборони Ханно Певкура. 

Певкур повідомив, що безпілотник, який залетів у повітряний простір Естонії, збили патрулюючі над країнами Балтії винищувачі над озером Виртс'ярв – у центрально-південній частині країни, на півдорозі між її східним кордоном з РФ та узбережжям Ризької затоки. Це приблизно за 80 км від кордону з Росією.

 

"Це перший випадок, коли ми самостійно збили безпілотник", – заявив міністр оборони. 

Він зазначив, що, скоріш за все, йдеться про український БпЛА, який заблукав на шляху до цілей на території Росії. 

Повітряну тривогу, оголошену о 12:00, поки не скасовували. 

У цей же час повітряну тривогу оголосили у чотирьох регіонах Латвії, припускають, що на територію країни залетів один БпЛА.  

Вихідними на північному сході Литви знайшли безпілотник, попередньо – український ударний дрон – що впав неподалік будинків без детонації. Стало відомо, що прикордонники зафіксували його, але тоді не змогли точно встановити тип апарата; після того його "загубили". 

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ
Реклама: