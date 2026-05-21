В ОПУ прокоментували ідею Лукашенка зустрітись з Зеленським: слова цього пана нічого не значать

В Офісі президента України прокоментували заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що він готовий зустрітись з Володимиром Зеленським, якщо той хоче "поговорити чи порадитись".

Про це у коментарі журналістам заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що РФ намагається переконати Білорусь до подальшого втягнення у війну. Зокрема, він казав про можливу підготовку атаки з території Білорусі на північ України або на одну з країн НАТО.

Лукашенко 21 травня заявив, що Білорусь буде втягнута лише в одному випадку – якщо на її територію буде вчинено агресію. Лукашенко сказав, що якщо Зеленський "хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось", то він готовий до такої зустрічі у Білорусі чи в Україні.

Литвин, коментуючи заяви Лукашенка, сказав, що його слова не мають значення.

"Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки, на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", – сказав комунікаційний радник Зеленського.

20 травня Володимир Зеленський заявив, що МЗС України має посилити координацію з партнерами стосовно тиску на Білорусь, звідки, за словами глави держави, можливий напад на північні українські регіони.