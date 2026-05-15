Зеленський: Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції проти однієї з країн НАТО.

Про це президент розповів у соцмережах після проведення наради з керівниками військово-безпекового блоку, пише "Європейська правда".

Президент зазначив, що Україна продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну.

"Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Александром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі", – зазначив Зеленський.

Україна, додав він, володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю, та буде захищати себе і своїх людей.

"Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, естонські політики стверджують, що заяви Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.

