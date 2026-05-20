Зеленський: МЗС має посилити координацію з партнерами щодо Білорусі, звідки можливий напад

Президент Володимир Зеленський заявив, що МЗС України має посилити координацію з партнерами стосовно тиску на Білорусь, звідки, за словами глави держави, можливий напад на північні українські регіони.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні у середу, 20 травня, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у середу він детально обговорив з військовими, розвідками, СБУ та МЗС те, що зараз відбувається на напрямку Білорусь – Брянська область.

"Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну – проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", – сказав Зеленський.

Глава держави розраховує, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі.

"Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", – сказав Зеленський.

15 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну, зокрема, ймовірно, з метою здійснення операції не тільки проти України, а і проти однієї з країн НАТО.

