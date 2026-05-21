В Офисе президента прокомментировали идею Лукашенко встретиться с Зеленским: слова ничего не значат

В Офисе президента Украины прокомментировали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он готов встретиться с Владимиром Зеленским, если тот хочет "поговорить или посоветоваться".

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает "Европейская правда".

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что РФ пытается убедить Беларусь к дальнейшему втягиванию в войну. В частности, он говорил о возможной подготовке атаки с территории Беларуси на север Украины или на одну из стран НАТО.

Лукашенко 21 мая заявил, что Беларусь будет втянута только в одном случае – если на ее территорию будет совершена агрессия. Лукашенко сказал, что если Зеленский "хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то", то он готов к такой встрече в Беларуси или в Украине.

Литвин, комментируя заявления Лукашенко, сказал, что его слова не имеют значения.

"Еще с 22 года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. У Лукашенко есть привычка немного туповато придумывать постфактум, откуда на него "готовилось нападение", так о чем тут говорить. Президент сегодня был в Славутиче, общался с общинами, в частности, по таким вопросам", – сказал коммуникационный советник Зеленского.

20 мая Владимир Зеленский заявил, что МИД Украины должен усилить координацию с партнерами в отношении давления на Беларусь, откуда, по словам главы государства, возможно нападение на северные украинские регионы.