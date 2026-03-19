Тисячі людей відзначили у Стамбулі річницю затримання мера-опонента Ердогана

Тисячі людей зібралися біля міської ради Стамбула в середу, щоб відзначити рік з моменту затримання мера Екрема Імамоглу в рамках розслідування корупції, яке широко розглядається як спрямоване на усунення найсильнішого суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Поліція посилила безпеку навколо міської ради, де рік тому сталися серйозні сутички, коли силовики почали розганяти протести після затримання Імамоглу.

Імамоглу був затриманий 19 березня 2025 року, всього за кілька днів до того, як його повинні були офіційно висунути кандидатом від опозиційної Республіканської народної партії на наступні президентські вибори в Туреччині, що мають відбутися до середини 2028 року.

Його арешт критики засудили як спробу ослабити одного з небагатьох політиків, якого вважали здатним перемогти Ердогана на виборах.

Імамоглу залишається в тюрмі з того часу і стикається з численними справами. У корупційній справі прокурори вимагають для нього сумарного терміну ув'язнення на понад 2 тисячі років.

Аналітики вважають, що Імамоглу навряд чи зможе балотуватися на наступних президентських виборах. Навіть якщо його виправдають у справі про корупцію, інша судова справа ставить під сумнів дійсність його університетського диплома, що є необхідною умовою для кандидатів у президенти за конституцією Туреччини.

Якщо Імамоглу заборонять брати участь у виборах, політичні аналітики очікують, що лідер Республіканської народної партії Озгюр Озель стане ймовірним кандидатом від опозиції на президентських виборах.

