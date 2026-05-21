Суд в Турции отстранил от должности лидера главной оппозиционной партии

Суд в Турции отстранил лидера главной оппозиционной партии страны Озгюра Озеля в результате исторического решения, которое привело к падению цен на фондовом рынке и может укрепить власть президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд Анкары отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем CHP. Впрочем, партия еще может обжаловать это решение.

После решения суда турецкие акции упали, а индекс Borsa Istanbul 100 закрылся с падением на 6,1%. Резкое падение вызвало срабатывание механизма автоматической остановки торгов на всем рынке. В то же время курс лиры почти не изменился.

Это решение открывает путь к возвращению бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, что потенциально может подорвать единство CHP в преддверии следующих президентских выборов, которые пока назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше. Суд восстановил в должности лидера партии Кылычдароглу и его команду.

На съезде, результаты которого аннулировал суд, Озель победил Кылычдароглу и стал председателем партии.

Это решение, если оно будет выполнено, станет одним из самых драматичных судебных вмешательств в дела главной оппозиционной партии Турции за последние годы. Ситуация в партии может помешать усилиям по освобождению заключенного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана.

Десятки деятелей CHP были задержаны после убедительной победы партии на муниципальных выборах в 2024 году, когда она вытеснила правящую Партию справедливости и развития Эрдогана как самую популярную в стране.

Репрессии фактически нивелировали некоторые избирательные успехи CHP, одновременно дестабилизируя инвесторов и усиливая опасения относительно отступления от демократии.

Недавно власти задержали мэра Бурсы, четвертого по величине города страны, по обвинению в коррупции и начали расследование в отношении популярного мэра Анкары Мансура Яваша из-за якобы злоупотребления государственными ресурсами.

Как и Имамоглу, Яваша также считают потенциальным кандидатом в президенты. Представители оппозиции заявили, что такие обвинения имеют политическую подоплеку.

В сентябре суд отстранил руководство CHP в Стамбуле из-за обвинений в коррупции.