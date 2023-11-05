Провідна опозиційна партія Туреччини змінила лідера після поразки на виборах

Республіканська народна партія Туреччини на з’їзді обрала нового лідера – ним став Озгюр Озель, який замінив Кемаля Киричдароглу, що невдало змагався за президентську посаду з Реджепом Таїпом Ердоганом у травні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

За результатами другого туру голосування делегатів Республіканської народної партії, що відбувся в Анкарі вранці в неділю, Озель отримав 812 з 1366 голосів і став восьмим лідером політсили.

49-річний Озгюр Озель – колишній фармацевт, який обрався до парламенту Туреччини в 2011 році. Він очолить опозиційну партію на місцевих виборах у березні.

Озгюр Озель Фото: соцмережі

Попередній лідер Республіканської народної партії, 74-річний Кемаль Киличдароглу, очолював її з 2010 року. Відтоді політсила не змогла виграти жодних національних виборів, хоча здобула значні перемоги на місцевих виборах у 2019 році, отримавши владу в кількох великих містах, зокрема в Анкарі та Стамбулі.

На президентських і парламентських виборах у травні партія не змогла скористатись економічними обставинами в Туреччині і наслідками лютневих землетрусів, щоб здобути перемогу над Ердоганом і його Партією справедливості та розвитку.

Після цього Киличдароглу не раз критикували за відмову взяти на себе відповідальність за провал на виборах і піти у відставку.

Водночас минулого місяця четвертий позачерговий Великий з’їзд Партії справедливості та розвитку Туреччини майже одностайно переобрав чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана своїм головою.