Російська атака частково зруйнувала студію німецького телеканалу у Києві

Студія найбільшого німецького телерадіоконсорціуму ARD у Києві частково зруйнована внаслідок російського удару по українській столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Студія ARD, розташована в центрі Києва, зазнала серйозних пошкоджень під час потужного російського обстрілу України з використанням дронів та ракет. Ймовірно, вона була частково зруйнована ударною хвилею, яка розбила вікна та спричинила обвал стін.

Під час обстрілу в студії не було співробітників.

Зараз необхідно оцінити стан конструкції будівлі.

Незважаючи на значні пошкодження, команда продовжує висвітлювати події: виробництво програм та прямі репортажі будуть забезпечуватися за допомогою мобільних технічних рішень та з альтернативних локацій.

Директор студії Василь Голод прокоментував напад: "Вирвані віконні рами, скрізь осколки скла, знищене обладнання – бачити власне робоче місце повністю зруйнованим – це шок. Російські авіаудари вже роками є масовими та безжальними і є частиною жорстокої реальності життя в Україні". За його словами, наслідком цього є тисячі загиблих цивільних осіб, зруйновані лікарні, школи, "а також редакції".

Він сказав, що має "величезну повагу до нашої команди, яка не боїться цієї агресії і повністю зосереджена на нашому завданні: повідомляти про те, що відбувається", продовжив Голод.

Резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо зазнала пошкоджень під час атаки на Київ; у відповідь Тирана викликала дипломата РФ для пояснень.

Як писала "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи атаку РФ, звернувся до партнерів із закликом не відступати у посиленні санкційного тиску на Росію та збільшенні підтримки України.