Российская атака частично разрушила студию немецкого телеканала в Киеве

Студия крупнейшего немецкого телерадиоконсорциума ARD в Киеве частично разрушена в результате российского удара по украинской столице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Студия ARD, расположенная в центре Киева, получила серьезные повреждения во время мощного российского обстрела Украины с использованием дронов и ракет. Вероятно, она была частично разрушена ударной волной, которая разбила окна и вызвала обвал стен.

Во время обстрела в студии не было сотрудников.

Сейчас необходимо оценить состояние конструкции здания.

Несмотря на значительные повреждения, команда продолжает освещать события: производство программ и прямые репортажи будут обеспечиваться с помощью мобильных технических решений и из альтернативных локаций.

Директор студии Василий Голод прокомментировал нападение: "Вырванные оконные рамы, повсюду осколки стекла, уничтоженное оборудование – видеть собственное рабочее место полностью разрушенным – это шок. Российские авиаудары уже годами являются массовыми и безжалостными и являются частью жестокой реальности жизни в Украине". По его словам, следствием этого являются тысячи погибших гражданских лиц, разрушенные больницы, школы, "а также редакции".

Он сказал, что испытывает "огромное уважение к нашей команде, которая не боится этой агрессии и полностью сосредоточена на нашей задаче: сообщать о том, что происходит", – продолжил Голод.

Резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило пострадала во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для объяснений.

Как писала "Европейская правда", здание Министерства иностранных дел Украины понесло повреждения в результате российских ударов по Киеву в воскресенье, 24 мая.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя атаку РФ, обратился к партнерам с призывом не отступать в усилении санкционного давления на Россию и увеличении поддержки Украины.