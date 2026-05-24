Російський удар пошкодив резиденцію посла Албанії в Києві

Резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо зазнала пошкоджень під час атаки на Київ; у відповідь Тирана викликала дипломата РФ для пояснень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа на платформі X.

Глава албанського МЗС засудив масовану атаку Росії по цивільних цілям в Україні 24 травня.

Ходжа зауважив, що російський удар, яким було пошкоджено житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Києві, поставив під загрозу життя дипломата.

"Це неприпустимо! Націлювання на цивільні райони та дипломатичний персонал або створення загрози для них є серйозною ескалацією та ще одним суворим нагадуванням про людські жертви, спричинені тривалою агресією Росії", – наголосив міністр.

Глава МЗС Албанії закликав Росію припинити свої атаки на цивільні об’єкти в Україні та покласти краї незаконній війні.

"Албанія й надалі твердо стоятиме на боці України та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Ті, хто несе відповідальність за ці атаки, мають бути притягнуті до відповідальності", – додав Ходжа.

Міністерство закордонних справ Албанії викликало посла РФ в Тирані для надання пояснень.

Як писала "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи атаку РФ, звернувся до партнерів із закликом не відступати у посиленні санкційного тиску на Росію та збільшенні підтримки України.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.