Сибіга після російської атаки закликав союзників подвоїти зусилля з підтримки України

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої російської атаки звернувся до партнерів із закликом не відступати у посиленні санкційного тиску на Росію та збільшенні підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС написав у мережі X.

Сибіга наголосив, що цей удар є підтвердженням слабкості правителя Росії Владіміра Путіна, який вдається до терору цивільних через відсутність результатів на полі бою.

Глава МЗС звернувся до союзників із закликом посилити оборонні спроможності України, зокрема у сфері протиповітряної оборони, а також збільшити тиску на Росію.

"Ми закликаємо до додаткових оборонних можливостей, зокрема для захисту нашого повітряного простору; інвестицій у нашу оборонну промисловість; посилення тиску на Росію, включаючи заборону в’їзду для російських бойовиків, повне використання заморожених активів; рішучих політичних рішень щодо вступу України до ЄС та інших кроків", – написав Сибіга.

Міністр наголосив, що світ має важелі впливу, які здатні змусити Росію припинити війну.

У ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, відомо про 56 поранених й двох загиблих.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.