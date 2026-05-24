Будівля МЗС зазнала пошкоджень через російську атаку

Новини — Неділя, 24 травня 2026, 11:14 — Ольга Ковальчук

Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга на платформі X.

Міністр повідомив, що йдеться про незначні пошкодження внаслідок вибухів неподалік будівлі. Споруда українського МЗС зазнала пошкоджень вперше з часів Другої світової війни.

Міністр наголосив, що російські удари у неділю буля спрямовані в історичний центр міста. 

"Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі. Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", – написав він.

Сибіга запевнив, що попри це українська дипломатія продовжуватиме виконувати свої завдання.

"Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир", – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, відомо про 56 поранених й двох загиблих.

Глава МЗС, коментуючи атаку РФ, звернувся до партнерів із закликом не відступати у посиленні санкційного тиску на Росію та збільшенні підтримки України.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Москви у війні.

