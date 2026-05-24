У Білорусі заявили, що Макрон поговорив з Лукашенком

У Білорусі заявили, що французька сторона ініціювала телефонну розмову між президентом Емманюелем Макроном та білоруським диктатором Александром Лукашенком.

Про це повідомляє БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка, передає "Європейська правда".

"Телефонна розмова президентів Білорусі та Франції Александра Лукашенка й Емманюеля Макрона відбулася сьогодні з ініціативи французької сторони", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється Макрон і Лукашенко обговорили "регіональні проблеми та взаємини Білорусі з ЄС і Францією зокрема".

У французького президента поки не повідомляли про розмову.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.