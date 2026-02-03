Макрон каже, що підготовка до його розмови з Путіним "триває"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у вівторок, що підготовка до його розмови з російським правителем Владіміром Путіним триває на технічному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство AFP.

Макрон заявив минулого року, що, на його думку, Європа повинна відновити прямі контакти з Путіним, а не залишати США самостійно вести переговори про припинення війни в Україні.

"Підготовка триває, і обговорення відбуваються на технічному рівні", – сказав Макрон у вівторок, відповідаючи на запитання під час візиту до північно-східної Франції.

Він зазначив, що підготовка до відновлення діалогу з Путіним відбувається "прозоро" і за погодженням з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

Він додав, що Франція продовжує підтримувати Україну, але для переговорів щодо гарантій безпеки після війни необхідний контакт з Кремлем.

"У цьому контексті важливо, щоб європейці відновили власні канали обговорення", – сказав він.

Водночас Макрон не назвав конкретних термінів спілкування з російським лідером.

Він додав, що не бачить готовності Росії укласти мирну угоду в найближчі дні або тижні.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка зазнає бомбардувань, холоду, атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України з боку росіян, що є нестерпним і не свідчить про справжню готовність до переговорів про мир", – заявив французький президент.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявив, що Європа не відмовляється від прямих контактів з Росією через потребу відстоювати свої інтереси у переговорах.

У січні глава МЗС Росії Сергєй Лавров назвав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з Владіміром Путіним роботою на публіку.